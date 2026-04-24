Sanità Sardegna, Cappellacci: “Serve responsabilità e un cambio di passo”

Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera, interviene con una nota critica dopo la pubblicazione della relazione del gruppo consiliare del Partito Democratico, che ha evidenziato diverse falle nel sistema regionale.

Secondo Cappellacci, le criticità della sanità isolana non sono più solo una denuncia dell’opposizione, ma un dato di fatto ammesso ora dagli stessi partiti che sostengono la Giunta. “È un dato che dovrebbe indurre tutti ad aprire una fase nuova, fondata su scelte chiare e capacità di governo”, dichiara l’esponente azzurro, sottolineando come gli annunci degli ultimi due anni non abbiano trovato riscontro nei servizi offerti ai cittadini.

Il presidente della Commissione Salute alla Camera punta il dito contro i disservizi quotidiani e le difficoltà di accesso alle cure, chiedendo di superare le logiche di parte:

Stop alla propaganda: “Occorre superare ogni impostazione comunicativa e concentrarsi su decisioni concrete”.

Apertura nazionale: Cappellacci conferma la disponibilità a collaborare con la Regione, mettendo a disposizione il supporto del livello nazionale per risolvere le emergenze.

Responsabilità: L’invito alla governatrice Todde è quello di abbandonare le divisioni ideologiche per restituire efficienza e fiducia al sistema sanitario.

“La salute è un diritto fondamentale che non può attendere i tempi della politica”, conclude Cappellacci, ribadendo la necessità di un’azione immediata e verificabile per invertire la rotta di una gestione che, a suo dire, sta mostrando tutti i suoi limiti proprio agli occhi di chi governa.

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