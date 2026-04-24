Meteo Sardegna, weekend dal sapore estivo: temperature intorno ai 25°

Il fine settimana in Sardegna sarà caratterizzato da un’ampia stabilità atmosferica grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione. L’anticiclone garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud dell’Isola, senza minacce di pioggia.

La giornata di sabato trascorrerà all’insegna del bel tempo prevalente. Il sole non avrà ostacoli e brillerà su tutto il territorio regionale. I cieli si manterranno sereni per gran parte della giornata, con solo sporadiche e innocue velature. Le massime saranno gradevoli, oscillando tra i 22°C e i 25°C.

La domenica confermerà il trend del giorno precedente. L’anticiclone continuerà a proteggere la regione, regalando una giornata dai connotati tipicamente primaverili. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno ovunque, con ottima visibilità e venti deboli. I valori massimi resteranno stazionari tra i 21°C e i 24°C, mentre le temperature notturne non subiranno variazioni di rilievo, mantenendo un clima fresco ma non freddo.

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