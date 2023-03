Per il Tar del Lazio il terminal Gnl nel porto canale di Cagliari è “strategico” sia per il tipo di opera sia per la sua posizione e “non è pericoloso”.

Così il decreto del Ministero della Transizione ecologica ha ottenuto il sigillo di correttezza amministrativa riguardo il maxi impianto di stoccaggio e rigassificazione che la Sardinia Lng srl vuole realizzare a Giorgino.

Nessun pericolo per la sicurezza pubblica né per l’ambiente circostante. Per il Tar del Lazio, lo studio d’impatto ambientale predisposto contiene “l’espressa indicazione delle alternative prese in esame, unitamente alla relativa analisi, includente da un lato il confronto dei vantaggi e svantaggi correlati all’ipotesi di mancata realizzazione dell’intervento, dall’altro le criticità connesse alla diversa localizzazione dell’impianto (nei due siti alternativi considerati)”.

