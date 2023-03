Anche la Sardegna è protagonista per la 35esima edizione del Salone del Libro di Torino, che si terrà dal 18 al 22 maggio al Lingotto Fiere, con il titolo “Attraverso lo specchio”.

Oltre ad essere stata scelta come regione ospite, infatti, la manifestazione culturale vede la partecipazione di un nome importante dell’editoria libraria sarda.

Si tratta del pluripremiato autore nuorese, Marcello Fois, nonché esponente della Nouvelle Vague sarda, in gara con il suo ultimo romanzo “La mia Babele” (Solferino, 2022), in cui in una narrazione a tratti autobiografica si fanno i conti con la lingua italiana e il mestiere del traduttore.

Un importantissimo traguardo per l’editoria isolana che si dovrà confrontare con 80 romanzi selezionati in tutta Italia.

