A seguito dell’interruzione della convivenza con la propria ex compagna, nel tentativo di riconquistarla o forse anche solo per vendicarsi, aveva iniziato a tormentarla. Si faceva trovare spesso sulla sua strada e cercava di contattarla con ogni mezzo, ingenerando in lei uno stato di ansia e di paura per la minaccia immanente che l’uomo rappresentava nei suoi confronti.

Così ieri pomeriggio i carabinieri di sant’Antioco hanno dato seguito ad un’ordinanza emessa dal Gip di Cagliari che dispone l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentanti dalla persona offesa nei confronti di un operaio cinquantottenne di Sant’Antioco con precedenti vicende giudiziarie. Ora i carabinieri vigileranno affinché sia data esecuzione alla misura e prenderanno provvedimenti qualora non venga rispettata.

