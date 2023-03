I vicini avevano denunciato più volte una situazione al limite della decenza: dall’appartamento nel quartiere di Villanova, a Cagliari, provenivano forti odori e numerosi insetti.

Così dopo svariati tentativi della Polizia Locale di contattare la persona domiciliata all’interno dell’alloggio, bussando al portoncino d’ingresso, l’uomo di 71 anni ha aperto e ha lasciato entrare le forze dell’ordine.

La scena che si è presentata agli agenti era di enorme degrado, con accumuli di materiali, tali da impedirne anche il libero accesso. Con grande difficolta gli agenti hanno effettuato un sopralluogo dove ogni vano risultava essere una discarica con ogni tipo di rifiuto.

Sono stati quindi attivati immediatamente il personale della ASL di Cagliari e personale dei Vigili del fuoco che hanno dichiarato l’immobile inagibile per mancanza dei requisiti minimi igienico sanitari e per il rischio causato dall’enorme quantità di materiali ammassati.

La persona è stata affidata ai Servizi Sociali del luogo di residenza e l’accesso all’immobile inibito.

L’immobile potrà essere rimesso nella disponibilità del legittimo proprietario, solo dopo averlo messo in sicurezza e liberato dall’enorme quantità di materiale in esso contenuto, nelle more e in ottemperanza di apposita ordinanza del sindaco in qualità di autorità locale di sanità pubblica.

