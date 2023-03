A due giorni dalla gara contro la Reggina, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. C’è molta fiducia in lui nella capacità dei suoi ragazzi di trovare la prima vittoria della sua gestione in trasferta.

““Siamo andati più volte vicini alla vittoria in trasferta: dico sempre che quando uno è vicino all’obiettivo, deve continuare ad insistere con caparbietà, perché alla fine il risultato arriva. Questo è il momento” ha spiegato.

Sulla Reggina non manca di sottolinearne i pregi. “Sarà una gara difficile: troveremo uno stadio pieno, il pubblico soffierà a favore della propria squadra. Noi siamo pronti. Andremo là con grande rispetto e consapevolezza che dovremo fare una grandissima partita”.

Il Cagliari si presenterà a Reggio Calabria senza Pavoletti e Luvumbo. Recuperati pienamente Falco, Viola e Deiola.

