Il nuovo stadio di Cagliari sarà con tutta probabilità intitolato a Gigi Riva. La proposta è stata formalizzata dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu in una mozione, sottoscritta da tutti i consiglieri comunali, che verrà presumibilmente votata all’unanimità martedì durante la riunione del Consiglio.

Il documento è pronto da dicembre ma ora sarà possibile portarlo in Consiglio per il via libera del bomber.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it