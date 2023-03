A Cagliari mancano i parcheggi. O meglio: i parcheggi ci sono, ma tanti sono ancora chiusi. Questo è il senso della manifestazione organizzata oggi in viale Trento dai consiglieri comunali di centrosinistra, insieme ai rappresentanti di associazioni cittadine, ambientalisti e ciclisti. La protesta – organizzata davanti ad un parcheggio chiuso – aveva lo scopo di denunciare la mancanza di posteggi per le macchine a Cagliari.

Una lacuna che coinvolge molti quartieri della città. Molte le strutture pronte che non aprono. Da via De Magistris angolo viale Trento, via Cesare Battisti, via Sant’Alenixedda.

Durante la manifestazione è emerso che 68 cagliaritani su 100 usano un’auto privata, ma l’arrivo dei cantieri e la chiusura di via Roma lato portici e parte di viale Trieste ha reso necessaria l’apertura dei parcheggi disponibili. Ciò permetterebbe anche di attivare la gestione dei parcheggi da parte delle società specializzate creando posti di lavoro.

