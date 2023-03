La Torres non esce ancora dal tunnel in cui è entrato da un mese a questa parte. La Reggiana sconfigge i rossoblù per 1-0 e può continuare la corsa alla conquista della serie B.

Per la Torres si sommano le preoccupazioni. Sicuramente quella in classifica, con la formazione allenata da Sottili che ha un vantaggio di appena tre punti dalla zona playout.

E poi quella offensiva: da oltre 400 minuti, la formazione sassarese non riesce a “bucare” la porta delle squadre avversarie. Un campanello d’allarme pesante in vista della corsa salvezza.

