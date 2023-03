Intervista scoppiettante quella andata in onda lo scorso 7 marzo su Rai 2 a “Belve”, il nuovo programma condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, con protagonista il “chirurgo dei vip” Giacomo Urtis.

Nato a Caracas nel 1977 ma cresciuto ad Alghero, paese d’origine dei genitori, ha conseguito una laurea all’Università di Sassari specializzandosi in Dermatologia e Venereologia. Dopodiché è volato a Milano dove ha acquisito il Master in Chirurgia Estetica che lo ha portato a farsi conoscere diventando un vero e proprio guru della materia.

Durante la chiacchierata con l’impavida giornalista, Urtis avrebbe detto di essere stato contattato dall’attore e regista porno Rocco Siffredi che lo voleva in suo film. Ma questo passaggio è stato censurato dagli autori del programma televisivo e non è andato in onda.

A distanza di due settimane dalla puntata, il chirurgo dei vip è ancora in attesa di capirne le ragioni. “Dopo le riprese mi hanno detto che ha smentito ogni cosa”,ha detto Urtis. “Ma quello che ho detto è tutto vero: ho ancora i messaggi dove io, alla fine, declino l’offerta”.