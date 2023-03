“Governo e Regione Sarda hanno fatto tutto ciò che era nelle loro possibilità per offrire all’azienda certezze e prospettive. Ora non è più tempo di rinvii: Glencore deve fare chiarezza e dichiarare apertamente quali sono le sue reali intenzioni sugli stabilimenti di Portovesme e di San Gavino”.

Così il Presidente Christian Solinas, dopo l’incontro di oggi al Ministero. Durante il quale, dice il Governatore, “abbiamo dovuto ancora una volta constatare con rammarico come non sia emersa una posizione chiara sul futuro degli impianti”.

Che aggiunge: “Non è accettabile che in presenza di condizioni oggettivamente favorevoli per la ripresa delle produzioni, Portovesme srl continui ad arroccarsi su argomenti superati o superabili e non a assumersi, pubblicamente, la responsabilità di dichiarare le proprie reali intenzioni”.

Il Presidente Solinas ha promesso che la Regione rimarrà al fianco dei lavoratori e non li abbandonerà al proprio destino.

