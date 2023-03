Stanotte, alle ore 2:00 di domenica 26 marzo, ritorna l’ora legale. In tutta Italia le lancette dell’orologio dovranno essere spostate un’ora avanti. Si dormirà dunque un’ora in meno passando direttamente alle ore 3:00.

Con l’utilizzo dell’ora legale, si avrà dunque più luce la sera e meno al primo mattino. L’obiettivo è quello di produrre un risparmio energetico dovuto al minore utilizzo dell’illuminazione elettrica. In 6 anni sono stati risparmiati ben 6 miliardi di Kilowattora per un guadagno pari a quasi 900 milioni di euro.

Il cambio d’ora però può avere delle ripercussioni sull’ organismo. Nei primi giorni, le persone possono lamentare insonnia, stanchezza e irritabilità dovuti all’alterazione del ciclo sonno-veglia.

Secondo i medici, il consiglio è quello di mantenere possibilmente invariata l’ora in cui ci si alza al mattino, per non interrompere la regolarità del ciclo.

