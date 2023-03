Durante l’attività di presidio del territorio, gli Agenti motociclisti del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Cagliari, a seguito di controlli ordinari di Polizia Stradale, intimavano l’ALT nella locale via Is Maglias, a un conducente di autoveicolo.

Nel febbraio scorso era stato coinvolto nel sinistro stradale di via Cadello, dove aveva perso la vita il piccolo Daniel. P.E. cagliaritano di 38 anni è tornato alla ribalta delle cronache per non essersi fermato all’alt della Polizia di Cagliari in via Is Maglias.

Dopo un breve tentativo di sottrarsi ai controlli allontanandosi a piedi, P.E. risultava privo di patente di guida perché revocata nel 2017 e dopo una compiuta identificazione, veniva deferito alla Autorità Giudiziaria per guida reiterata nel biennio senza patente di guida con contestuale sanzione accessoria del sequestro del veicolo finalizzato alla confisca. L’uomo, attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g, è in attesa di giudizio per i fatti del sinistro stradale sopra menzionati, previsto per giugno dell’anno corrente.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it