Era il primo febbraio 2022 quando Emilio Pozzolo, 38 anni, era scappato dopo aver travolto e ucciso il piccolo Daniel, in via Cadello a Cagliari.

Il bambino si trovava a bordo del passeggino spinto dalla mamma, sulle strisce pedonali, quando l’uomo in scooter li aveva investiti senza fermarsi a prestare soccorso.

Così come in quel tragico episodio, Pozzolo è stato fermato nuovamente in via Is Maglias dalla Polizia Locale ed è stato trovato senza patente di guida, revocata nel 2017.

Ora il 38enne si trova sotto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in attesa di giudizio per la morte del piccolo Daniel.

“La Polizia Locale di Cagliari – srive il sindaco Paolo Truzzu in un post sulla sua pagina Facebook – ha fermato nuovamente alla guida l’uomo che ha ucciso il piccolo Daniel sulle strisce pedonali. Nessuno restituirà Daniel alla sua famiglia ma spero che possa essere d’aiuto a restituire almeno un minimo di giustizia. Dedicato a chi non rispettando le regole pensa di farla sempre franca. Grazie di cuore ai ragazzi della Polizia Locale”.

