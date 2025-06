Paura a Sassari, crolla parte di una palazzina dopo forte esplosione

Momenti di terrore questa mattina a Sassari, dove un’esplosione ha scosso l’ultimo piano di una palazzina situata in via Principessa Maria, all’angolo con via Don Minzoni. L’episodio è avvenuto mentre i Vigili del Fuoco erano già sul posto, allertati per una segnalazione di fuga di gas. Tuttavia la ditta che gestisce il gas ha fatto sapere in seguito che la palazzina non era fornita del servizio e di conseguenza le cause sarebbero da attribuire ad altra fonte.

La deflagrazione, ha provocato il crollo parziale della palazzina, con calcinacci e detriti che sono precipitati sulle auto parcheggiate sulla strada sottostante, causando gravi danni ai veicoli.

L’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti in precedenza per la segnalazione iniziale, è ancora in corso. Le squadre stanno operando per mettere in sicurezza l’area e verificare la situazione all’interno dell’edificio. Dalle prime informazioni una persona è stata ritrovata in gravissime condizioni sotto le macerie, ma la gravità dell’accaduto suggerisce massima cautela.

