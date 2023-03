Una giornata educativa in Consiglio Regionale per gli studenti e le studentesse del liceo “Eleonora d’Arborea” di Cagliari. A far da cicerone il referendario Luca Calandrino e la consigliera regionale Laura Caddeo.

I ragazzi e le ragazze sono stati ospitati tra i banchi dell’Assemblea ed hanno conosciuto la storia del Consiglio Regionale. Sia come edificio che nella stesura delle leggi regionali, con la distinzione dei compiti del consiglio e della giunta. Con loro i professori Masia, Meloni e la professoressa Ardau.

“È stata un’esperienza molto interessante, abbiamo avuto modo la spiegazione di temi che purtroppo non vengono approfonditi con la giusta importanza a scuola” commenta Elena, una delle studentesse presenti.

E aggiunge: “Da ragazza e studentessa mi rendo conto che c’è davvero tanta ignoranza e troppi pregiudizi sul lavoro che si svolge all’interno del consiglio. È stata davvero una bellissima esperienza, ci ha permesso di sentirci vicini e più coinvolti nelle istituzioni della nostra regione”.

