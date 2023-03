Continuano le ricerche delle forze dell’ordine nel territorio di Arzana, in Ogliastra, per ritrovare Sandro Arzu. Del pregiudicato di 54 anni sottoposto all’obbligo di soggiorno in paese non si hanno più notizie dall’8 marzo.

Il nucleo cinofili dei carabinieri di Bologna con il cane molecolare Bayla, una femmina di pastore tedesco, hanno battuto palmo a palmo l’area di San Cristoforo, dove fu ritrovata la sua Opel Corsa grigia, colpita da due proiettili.

Nell’auto erano state scoperte anche tracce ematiche. Gli esami del Ris sul sangue e sui colpi d’arma da fuoco sono tuttora in corso. La zona perlustrata questa mattina è vasta e impervia, ma le forze dell’ordine confidano nel fiuto di Bayla.

