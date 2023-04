Il Cagliari è fermato ancora una volta nei minuti finali dal Sud Tirol, esattamente come all’andata. Alla Unipol Domus finisce per 1-1: al gol di Lapadula ha risposto Larrivey su rigore.

I rossoblù si devono mangiare le mani per le tante occasioni fallite. Dopo il gol capolavoro in mezza rovesciata di Mancosu (annullato per fuorigioco dal Var), Lapadula aveva aperto le danze col suo opportunismo sotto porta.

Poi dominio, pressante, continuo. Con gli uomini guidati da Bisoli che, oltre ad tiro a tu per tu parato da Radunovic sul finire del primo tempo, non hanno offerto null’altro che tanto contenimento. Zappa, Nandez, Mancosu e Lapadula invece hanno fallito una serie di occasioni importanti.

Nel finale un tocco di braccio di Zappa consente il rigore che Larrivey trasforma. Con molta fortuna, così, il Sud Tirol riesce a reggere l’assalto cagliaritano e a portare via un punto.

