Dopo l’annuncio del grande ospite, lo scrittore francese Emmanuel Carrère, son stati svelati gli altri due vincitori della quarta edizione del Premio Costa Smeralda.

I Premi Speciali a Mario Tozzi e Antonio Marras

Il Premio Cultura del Mediterraneo è stato assegnato a Mario Tozzi, che si è distinto per la sua attività per la difesa dell’ambiente e la sua opera di divulgazione scientifica. Celebre autore televisivo e primo ricercatore presso il CNR, è anche presidente del Parco regionale dell’Appia Antica e membro del Consiglio scientifico del WWF. Il riconoscimento è andato per il suo ultimo libro “Mediterraneo inaspettato. La storia del Mare nostrum raccontata dai suoi abitanti” (Mondadori).

Il Premio Speciale è andato invece allo stilista algherese Antonio Marras per il suo profondo legame con la Sardegna che ha fatto conoscere in tutto il mondo – apprezzatissima l’ultima sfilata alla Milano Fashion Week in omaggio della scrittrice Premio Nobel Grazia Deledda. Ma non solo, l’ambito riconoscimento ha voluto premiare le commistioni con il mondo dell’arte, musica, danza, teatro e cinema che gli sono valse nel 2013 la Laurea Honoris Causa in Arti Visive dall’Accademia di Belle Arti di Brera.

I finalisti del Premio Costa Smeralda

Per quanto riguarda i finalisti, che parteciperanno alla cerimonia di premiazione del prossimo sabato 6 maggio a Porto Cervo, sono tanti i nomi di alto livello in gara.

Per la Narrativa sono stati selezionati “tre libri che vanno in profondità nell’animo umano”, come dice il direttore artistico del Premio, Stefano Salis. Si tratta di: Bruno Arpaia con “Ma tu chi sei” (Guanda), Andrea Canobbio con “La traversata notturna” (La nave di Teseo) e Valeria Parrella con “La Fortuna” (Feltrinelli).

Per la Saggistica una terzina di sole donne. Sono Teresa Cremisi con “Cronache dal disordine” (La nave di Teseo), Paola Italia con “Gaddabolario” (Carocci editore) e Benedetta Tobagi con “La Resistenza delle donne” (Einaudi).

Sono loro i prescelti dalla giuria composta da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e Chiara Valerio, guidati da Stefano Salis.

Confermata, infine, la presenza a Porto Cervo di Emmanuel Carrère: sarà lui a ricevere il Premio Internazionale. II noto autore parigino, apprezzato anche per la sua opera di sceneggiatore e regista, è recentemente tornato in libreria con “V13”, il libro che raccoglie il suo resoconto dei processi giudiziari sulla strage del Bataclan del 2015.

