Sequestrate 14 slot machine in una sala giochi a Cagliari, in quanto non collegate alla rete telematica Adm e privi dei titoli autorizzatori.

L’esercente, già noto per aver insallato dispositivi irregolari in altri locali della provincia, è stato multato per 154mila euro.

Nel caso di mancato versamento della somma, la sala giochi verrà chiusa per un periodo da 30 a 60 giorni.

All’interno delle slot machine poste sotto sequestro sono stati recuperati 2.700 euro.

