Il terrapieno di Cagliari è in condizioni disastrose. Lo denuncia ancora una volta Valerio Piga dei Difensori della Natura Cagliari. “lo segnalai anche due anni fa, ma l’amministrazione comunale non intervenne – scrive Piga -. Lo spettacolo che ci troviamo di fronte e desolante marciapiedi divelti, muri crollati, sporcizia, erbacce, ceppi d’alberi mai sostituiti, transenne, pericolosi ferri in vista e lampioni funzionanti ad intermittenza. Il paradosso è che il terrapieno sia stato voluto dall’allora podestà fascista ed esponente di spicco del movimento sociale italiano Enrico Endrich. Al governo della città da ben 4 anni ci sono i suoi “nipotini politici” e nulla hanno fatto per fermare il degrado di questa storica passeggiata”.

