È sardo il primo letto di sughero al mondo.

“Bisu”, progettato e realizzato da Matteo Congiu, ex studente di IED Cagliari, giovane product designer di Senorbì, vince il premio A’Design Award and Competition, nella categoria Furniture Design 2023, uno dei riconoscimenti più prestigiosi che rappresenta l’eccellenza del design nel mondo.

Il Premio gli è stato consegnato oggi dalla responsabile dell’ A’Design Award and Competition, Makpal Bayetova, al Salone del Mobile nel corso della Milano Design Week, dove il giovane talento si trova in questi giorni per presentare la sua nuova collezione di prodotti di design per l’arredamento di alta fascia.

Protagonista assoluto del progetto di design di questo letto speciale infatti è il sughero, mai usato prima da nessuna azienda per la progettazione di prodotti di arredo. Un materiale naturale che lo ha ispirato sin da piccolo, quando frequentava assiduamente la falegnameria storica e ultratrentennale di suo padre e di suo zio, e ancora oggi per le sue creazioni fino al nome del suo brand “OTQ”, semplificazione dal sardo “ottigu” che significa appunto “sughero”.

“Il sughero è un materiale speciale con cui ho un legame molto forte e che più di tutti per me rappresenta la Sardegna oltre ad avere tantissime proprietà benefiche – racconta Matteo – Qui siamo gli unici a realizzare prodotti di design per l’arredo di sughero. È antibatterico, antistatico, antimagnetico, fonoassorbente, termoresistente, è un materiale naturale pregiato e al contempo tecnologico che con le sue straordinarie caratteristiche migliora la qualità del sonno. Mi sono sempre chiesto come mai un materiale con tutte queste proprietà venisse utilizzato quasi esclusivamente per i tappi”.

“Così – continua il giovane designer – ho pensato che si potesse utilizzare per realizzare qualcosa di utile e di intelligente, e ho realizzato questo letto esteticamente e funzionalmente molto pregevole con una tecnologia naturale che sfrutta la natura: il sughero. La completa assenza di elementi metallici, la naturalezza del materiale, le sue proprietà antistatiche e le forme un po’ stondate del letto proteggono il riposo dall’azione destabilizzante dei flussi magnetici ed elettrostatici”.

Dopo il diploma allo IED Cagliari in Product Design, un Master con la Samsung, un’esperienza lavorativa e di progettazione di cinque anni allo IED di Milano e alcuni premi nazionali e internazionali, Matteo ha deciso di fondare una sua azienda nel 2018, a casa sua, in Sardegna. Un’idea di innovazione che mette insieme l’esperienza di quattro decenni per la lavorazione del legno e del sughero dell’azienda di famiglia e l’ambizione progettuale del giovane creativo, erede della tradizione, artigianale e innovativa.

