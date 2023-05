Nel giorno di Sant’Efisio, il sindaco di Cagliari ha dato al suo profilo social su Facebook i pensieri di una giornata così importante.

Riferendosi alla festa, ha scritto: “I nostri colori, i nostri canti e la nostra devozione per Sant’Efisio martire glorioso”.

Quindi una riflessione sul primo maggio, festa dei lavoratori. “Oggi è un giorno importante per tutti noi, una grande festa in onore del nostro Sant’Efisio. Ma durante l’investitura dell’Alter Nos il mio primo pensiero è andato a tutti i lavoratori e a coloro che sono alla ricerca di un lavoro, con un appello particolare in difesa dei lavoratori della Portovesme Srl che sono in lotta per difendere il loro diritto. La Sardegna riprenderà a crescere solo con investimenti di imprenditori illuminati che pensano anche al bene del territorio e non a depredarlo solo per meri interessi economici, schiacciando le persone e intere famiglie”.

