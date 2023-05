Un drammatico incidente è avvenuto la scorsa notte all’ingresso di Assemini: due auto si sono scontrate frontalmente per una mancata precedenza.

I due conducenti sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso al Brotzu e al Policlinico di Monserrato. Le condizioni sono gravi ma i due non sarebbero in pericolo di vita.