Il Cagliari si prende di forza il quarto posto in classifica superando il Perugia per 5-0 in trasferta. Con questo risultato i rossoblù agguantano con grande merito un posto nei playoff e si propongono come una potenziale forza per la promozione.

Dopo un inizio favorevole ai padroni di casa, gli uomini di Ranieri sono usciti fuori prepotentemente aprendo le marcature al 5’ col solito Lapadula, killer d’area. Alla mezz’ora il raddoppio di Azzi, e sul finire del primo tempo la magia di Mancosu che segna da centrocampo battendo il portiere fuori dai pali.

Con la partita in cassaforte, il Cagliari ha giocato con calma e leggero. Ma non ha smesso di cercare la via della rete: al 49’ il poker di Kourfalidis; a ridosso del 90’ la doppietta di Lapadula.

