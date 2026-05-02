Incidente mortale sulla 196 a Villasor: la vittima è un 34enne di Guspini

Una notte di dolore lungo la Strada Statale 196, dove una giovane vita è stata spezzata in un tragico incidente stradale. La vittima è un uomo di 34 anni, residente a Guspini, rimasto coinvolto in un sinistro autonomo che non gli ha lasciato scampo.

Secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri, il giovane stava percorrendo la statale alla guida della sua Ford Focus. Intorno alle ore 00:30, giunto all’altezza del chilometro 14+500, nel territorio comunale di Villasor, l’uomo ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita di strada violentemente, terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata.

Il dettaglio più struggente emerso dai primi accertamenti riguarda la motivazione dello spostamento: il trentaquattrenne stava facendo rientro a casa dopo aver terminato il turno di lavoro. Una tragica fatalità che colpisce un lavoratore impegnato nel quotidiano pendolarismo tra il Medio Campidano e l’hinterland cagliaritano.

L’allarme è stato lanciato immediatamente, ma nonostante il tempestivo arrivo del personale sanitario del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Le lesioni riportate nel violento impatto sono state fatali.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Serrenti e Villasor, supportati dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sanluri. Gli operatori hanno lavorato diverse ore per effettuare i rilievi tecnici necessari a comprendere cosa abbia causato la sbandata fatale — un colpo di sonno, un malore o un improvviso attraversamento di fauna selvatica — e per gestire il traffico durante le operazioni di rimozione del veicolo.

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