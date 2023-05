Tragedia a Cagliari, dove questa notte un uomo di 44 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra dell’hotel Due Colonne, nel centro storico della città.

L’uomo, come riporta L’Ansa, era sindaco di una città polacca e si trovava in Sardegna insieme ad altri suoi connazionali per visite istituzionali.

Da quanto si è appreso, l’uomo si trovava nella sua camera al quarto piano, con un collega, seduto sul davanzale della finestra quando ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto.

L’allarme è stato dato un passante. Sul posto gli agenti della Volante, la Squadra Mobile e l’ambulanza del 118. Purtroppo, però, per il 44enne non c’è stato niente da fare.

Presenti anche gli specialisti della Scientifica per gli accertamenti.

Esclusa l’ipotesi di un’aggressione. Probabilmente il tragico episodio è l’esito di un incidente.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it