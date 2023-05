Nelle ultime due settimane la Polizia di Stato ha dato ulteriore impulso ai servizi di prevenzione e di vigilanza.

In particolare la Sezione Polizia Stradale di Cagliari, unitamente ai distaccamenti di questa provincia ha rivolto l’attenzione sulle attività di contrasto alla guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti, nonché alla verifica del rispetto dei limiti di velocità.

I servizi sono stati effettuati sulle principali arterie extraurbane della provincia, tra cui la strada statale 131 e la strada statale 554 interessate, oltre che dal notevole flusso veicolare, anche da alcuni eventi musicali tenutesi sul territorio.

Queste attività di verifica, sanzionate dagli artt. 186, 186-bis e 187 Codice della Strada, sono state curate anche con l’ausilio del personale medico della Polizia di Stato. Nell’occasione sono stati controllati 315 veicoli e 428 persone.

In totale sono state ritirate 25 patenti di guida e decurtati 604 punti, mentre il bilancio delle persone denunciate, perché sorprese alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche ammonta a 13, di cui 5 relative all’ipotesi più grave con superamento di oltre tre volte il limite consentito.

Tra queste una conducente di 30 anni che, nella notte del 7 maggio, è stata fermata in località Costa Rei. Una volta raggiunta e fermata dai poliziotti, la donna è stata sorpresa in uno stato di alterazione tipico dell’eccessiva assunzione di sostanze alcoliche e, seppur più volte invitata, si è rifiutata di sottoporsi all’accertamento etilometrico. Pertanto, oltre ad essere deferita all’Autorità Giudiziaria, gli è stata ritirata la patente e sequestrata l’autovettura.

Rilevante è stato anche il numero di illeciti relativi al superamento dei limiti di velocità pari a 27. In particolare, il 5 maggio, per l’ipotesi più grave, è stato sorpreso un conducente che, fermato lungo la ss 131, sfrecciava con la propria autovettura a ben 165 km/h. Lo stesso automobilista è risultato alla guida sprovvisto di patente perché revocata nel 2019. Pertanto, veniva denunciato per guida senza patente.

Alla fine dei controlli sono stati sanzionati anche 25 conducenti per mancata copertura assicurativa.

L’obiettivo dei servizi di controllo e di vigilanza svolti quotidianamente da parte della Polizia Stradale è sempre quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero delle vittime della strada.

