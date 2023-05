“Oggi mattina mi son recato nel luogo dove è stato trovato morto il buon Christian. C’è un piccolo altarino con crocifisso e dei fiori. Ho aggiunto una serie di lumini, per “accendere” il ricordo di uno dei tanti “ultimi” della società, che lasciano questo mondo per uno sicuramente migliore”. Lo scrive Valerio Piga, dei Difensori della natura Cagliari, ricordando il clochard scomparso nei giorni scorsi e nello stesso tempo denunciando le condizioni disastrose del viottolo che costeggia via Liguria in cui l’uomo è stato ritrovato senza vita.

“I bei fichi d’india sono circondati da centinaia di siringhe, boccette di metadone e tanti rifiuti. Trovo vergognoso che gli organi competenti non provvedano alla pulizia di questo luogo, frequentato da bambini e famiglie. Non ci pensano al pericolo ed ai danni che una siringa infetta, può recare ad un bambino che malcapitatemente potrebbe raccogliere? Non è la prima volta che denuncio questa situazione, ma a quanto pare nei piani alti, se ne fregano altamente”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it