Palazzo Doglio si appresta a riaprire le porte della terza edizione del Doglio Flower Market, la suggestiva mostra mercato curata da Sgaravatti Group, in programma domenica 21 maggio, dalle ore 10 alle ore 15, nell’esclusiva cornice della Corte.

La giornata sarà dedicata alla “Regina dei Fiori”, la rosa, nelle sue svariate varietà e colori con un team di esperti a disposizione dei visitatori per valutare la tipologia di pianta più adatta alle diverse esigenze. Tra le protagoniste ci saranno le rose damascena e centifolia, tra le più profumate e utilizzate nella realizzazione dei profumi.

Oltre alla mostra mercato, la giornata vedrà un ricco programma di attività a tema. Tra le novità di questa edizione, “Il profumo preferito di Maria Antonietta a casa tua”, un workshop olfattivo a cura di Dessy Parfum, durante il quale i partecipanti esploreranno il ruolo della Rosa nell’arte profumiera concludendo l’esperienza con la creazione di essenze personalizzate.

Un’altra new entry è la collaborazione con Kids&Us, l’innovativa scuola di inglese che per l’occasione proporrà i Floral Kids Lab, laboratori in inglese di Arts and Crafts per bambini dai 3 ai 10 anni, in cui si passerà dalla creazione di una rosa in 3D alla realizzazione di corone di fiori a tema “British coronation”.

Per gli appassionati è confermata la Masterclass sulla rosa a cura dell’Ing. Maurizio Usai, progettista e designer di giardini, in corte torna lo showcase a cura di Pepebianco di una raffinata selezione di cappelli a tema floreale, realizzati a mano con fibre naturali, ispirati dall’elegante tradizione milanese dei copricapo di Orticola. A partire dalle ore 12, un fuori menù “floreale” ideato da Alessandro Cocco, Executive Chef dell’Osteria del Forte, porterà i fiori in tavola per deliziare i palati più curiosi.

Il mercato dei fiori in centro città è un’idea che nasce dalla precisa volontà di Palazzo Doglio, Italy’s Leading Hotel, e Sgaravatti Group, premio d’onore Euroflora 2022, di offrire alla città una nuova ed esclusiva esperienza all’insegna del bello, dei colori e dei profumi, sotto la raffinata curatela di Rosi Sgaravatti, la regina sarda del florovivaismo, nominata l’anno scorso Cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Ancora una volta la Corte di Palazzo Doglio si trasformerà in un giardino di colori e profumi dove trascorrere una domenica circondati dal verde in centro città.