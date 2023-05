Tragedia sfiorata questa mattina all’alba in via Roma. Verso le 5 un enorme ramo del ficus monumentale all’angolo con viale Regina Margherita è crollato, abbattendosi sul tetto dell’’edicola sottostante e danneggiando due macchine posteggiate.

Fortunatamente a quell’ora nessuno stava transitando sul marciapiede o stazionava nella piazza Francesco Paolo Ingrao, adiacente all’area dove si è abbattuto l’albero.

L’edicola era ancora chiusa.

I vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti verso le 5,30 per delimitare l’area e metterla in sicurezza, liberando i veicoli coinvolti dai rami. Sul posto anche la Polizia Locale di Cagliari e la squadra comunale per la cura del verde pubblico.

