Divertirsi sì, ma senza creare pericolo a sé e ad altri. Con questo obiettivo la Polizia locale di Sassari ha previsto in piazza d’Italia per sabato e domenica, dalle 18 e fino a tarda notte, in occasione delle manifestazioni legate alla Cavalcata sarda, uno stand dove sarà possibile sottoporsi volontariamente al test alcolemico. Un’occasione per capire se possa essere rischioso mettersi in quel momento alla guida. Sarà allestita una postazione con una squadra della Polizia Locale dotata di precursori ed etilometri; gli agenti illustreranno le norme in materia e le conseguenze sotto il profilo delle responsabilità penali, e dei rischi per l’incolumità delle persone, legati alla guida in stato di alterazione psico-fisica per il consumo di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti. Lo stand sarà facilmente riconoscibile grazie a manifesti e saranno consegnate all’utenza brochure informative.

L’Amministrazione comunale ha deciso di prevedere questo spazio nella speranza di evitare che le persone si mettano alla guida in stato di ebbrezza, anche visti gli ultimi dati sugli incidenti. Dall’inizio del 2023 emerge un lieve aumento degli incidenti stradali rispetto allo stesso periodo del 2022, e ciò conferma, anche se nel breve periodo, una tendenza che non si arresta dal 2016 nonostante il valore degli strumenti di contrasto messi in campo dalla Polizia locale.

Nel primi quattro mesi di quest’anno, infatti, gli agenti del Comando di via Carlo Felice hanno rilevato 434 incidenti, dato che se fosse confermato nei mesi successivi si tradurrebbe in 1350 incidenti stradali su base annua (nel 2022 sono stati 1249, di cui 463 con lesioni, 783 con soli danni, 5 mortali).

Dal 1 gennaio al 30 aprile gli agenti hanno rilevato 110 incidenti con lesioni, 299 con soli danni ai veicoli; sono stati 25 i pedoni investiti nello stesso periodo.

I decessi che sono stati tre (5 lo scorso anno, 10 nel 2021).

La guida sotto l’effetto di alcol e droghe lo scorso anno ha avuto un ruolo particolarmente preoccupante sull’incidentalità: 75 denunce per guida sotto l’effetto dell’alcol, 26 per l’assunzione di sostanze stupefacenti, con un peso pari al 12 percento sul totale delle cause degli incidenti stradali registratisi nel 2022 nel nostro territorio. Nei primi quattro mesi del 2022 sono state 16 le denunce per guida sotto l’effetto dell’alcol, 5 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Dati che sottolineano l’importanza di proseguire nelle campagne di legalità e di sicurezza stradale che la Polizia locale di Sassari realizza costantemente.

Nei fine settimana, specie in orario notturno, saranno ulteriormente rafforzati i dispositivi di sicurezza stradale per accertare lo stato psico-fisico degli automobilisti mentre, durante tutte le settimane a maggio e giugno, nell’intera giornata, si svilupperanno controlli mirati alla verifica del corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e al contrasto dell’utilizzo dei cellulari alla guida. L’operazione trasparenza, in pieno svolgimento, fondata sui controlli di velocità, da giugno sarà ulteriormente estesa.

