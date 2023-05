“Ho fatto tantissime interrogazioni, ho parlato con la ASL, con i medici e con tantissimi cittadini di Iglesias. Ho presentato una nuova interrogazione, l’ennesima, all’assessore alla sanità ed al presidente Solinas per avere risposte circostanziate ed immediate. Tanti mesi e nessuna risposta”.

La denuncia arriva dalla consigliera regionale Carla Cuccu e riguarda ancora una volta il Cto di Iglesias. Che, secondo quanto si legge in una nota, continua a subire il boicottaggio della Giunta Regionale guidata da Christian Solinas.

“Il CTO di Iglesias presenta reparti di eccellenza. Reparti recentemente ristrutturati ed attrezzati con strumentazione di ultima generazione. Basta con questa intenzione della ASL di demotivare i medici per riuscire a chiudere questo fondamentale polo ospedaliero. Ne siamo stufi” spiega la Cuccu.

Che lancia l’accusa: “L’intento è chiaro. Chiudere Iglesias e favorire Carbonia”. E aggiunge: “Dal 15 febbraio non si è più fatto nulla per il pronto soccorso del CTO di Iglesias. Non si e’ fatto niente per assumere nuovi medici e ripristinare lo stato precedente”.

