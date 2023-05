Ennesimo incidente sul lavoro in Sardegna. A Serramanna un operaio è caduto da una scala in un cantiere in via Nazionale, dove lavorava per conto di un’impresa. E’ stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale Brotzu dove ora è in gravi condizioni.

