La Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane di 24 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, gli agenti della Volante del Commissariato di Carbonia hanno fermato per un controllo un giovane, perché alla guida di un’auto percorreva a forte velocità lungo via Don Orione.

Il ragazzo, sin dal primo istante, ha mostrato segni di nervosismo tanto da insospettire gli operatori che, dopo aver chiesto l’ausilio della Volante del Commissariato di Iglesias, hanno ritenuto di approfondire il controllo.

Tale attività dava esito positivo, in quanto nelle tasche dei pantaloni è stata trovata la somma di 10.510 euro, suddivisa in varie banconote di vario taglio tra 5 e 100 euro, di cui lo stesso non giustificava la provenienza, mentre nel bagagliaio del veicolo, di proprietà di un suo amico, venivano rinvenute due buste contenti sostanza stupefacente risultata essere marijuana, del peso complessivo di 1,160 chili.

Dalla successiva perquisizione estesa al suo domicilio, veniva rinvenuto un bilancino di precisione funzionante e altro materiale utile al confezionamento, tra cui buste varie e una macchina per il sottovuoto.

Altra sostanza stupefacente, del tipo marijuana, veniva rinvenuta all’interno della borsa della compagna, convivente nello stesso appartamento, mentre nell’abitazione dell’amico, nonché proprietario del veicolo, venivano rinvenuti ulteriori 60 grammi della stessa sostanza.

La sostanza stupefacente, il materiale di cui sopra e la somma di denaro ritenuta probabile provento dell’attività illecita, venivano sottoposti a vincolo di sequestro.

Tutti e tre sono stati accompagnati presso il Commissariato di P.S. di Carbonia e, al termine delle attività di rito, il 24enne è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e associato presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la compagna e l’amico sono stati denunciati in stato di libertà per il medesimo reato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it