Per cause ancora da accertare una Ape Poker è uscita di strada a Castiadas ribaltandosi su un fianco. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 di questa mattina in una strada di collegamento con l’area periferia del comune ,in località “Monte Gruttas.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento “8A” del distaccamento di San Vito dove gli operatori VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Il conducente del mini-autocarro è stato soccorso e trasportato in ospedale dal personale sanitario con l’elicottero dell’elisoccorso inviato sul posto dal servizio territoriale di emergenza.

Per gli accertamenti e i rilievi di legge, sul posto i Carabinieri.

