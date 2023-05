Due giorni dall’inizio dei playoff di Serie B, col Cagliari che sarà di scena alla Unipol Domus contro il Venezia. Abbiamo chiesto al collega giornalista Ignazio Caddeo – del quale salutiamo con affetto il ritorno a casa dopo un periodo difficile – un pensiero sulla gara che attende i rossoblù.

“Per il Cagliari è importante passare il turno, non subendo neanche un gol” spiega Caddeo, segnalando che sarà molto importante l’atteggiamento tattico. “Non deve difendere il doppio risultato a disposizione, ma condurre la partita e segnare per avere la concreta chance di chiudere la prima pratica verso la A”.

Del Venezia non bisogna aver paura, ma occorre stare attenti. “I lagunari erano ad un passo dalla retrocessione e con la gestione Vanoli si sono ritrovati nei playoff con la Reggina estromettendo il Palermo degli sceicchi. E ci hanno battuto due volte in stagione. Certo, avere giocatori come Lapadula, capocannoniere del campionato, è qualcosa in più”.

