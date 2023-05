Tutti assolti con formula piena dalla Corte d’Appello di Cagliari gli imputati nel processo per il disastro aereo di Castiadas, avvenuto nel 2007 e in cui persero la vita il geometra perugino Paolo Marcagnani, la moglie Sonia Baccianella e l’amica Roberta Stanzione.

Si ribalta così la sentenza di primo grado, che aveva chiesto la condanna a pene comprese tra 3 e 5 anni di reclusione, nei confronti dei titolari dell’aviosuperficie di Castiadas, un dirigente e due ispettori dell’Enac.

Dopo sedici anni, arriva l’assoluzione per Francesco Persico, all’epoca direttore dell’aeroporto di Cagliari, Marco Veloce, ispettore aeroportuale, Rita Macis, ispettore aeroportuale, Paolo Contini e Efisio Contini, gestori dell’aviosuperficie. In appello anche il procuratore generale Giancarlo Moi aveva concluso per l’assoluzione.

