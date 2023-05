Un altro incidente mortale in Sardegna. Intorno alle 23 di ieri notte uno scooter è andato fuori strada lungo la strada che collega Cabras a Solanas. Il conducente, Gianni Piscedda, artigiano 51 enne di Cabras, è morto sul colpo.

I Carabinieri stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente. Pare che il 51enne abbia perso il controllo dello scooter in curva, finendo contro un palo. Piscedda sarebbe stato sbalzato dalla scooter finendo sull’asfalto. Quando sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 per l’uomo non c’era purtroppo più nulla da fare.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it