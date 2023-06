Il paese di Orroli è in lutto per la morte di Maya Pisano, 8 anni. La piccola è scomparsa prematuramente a causa di un tumore con il quale ha convissuto per due anni.

Dopo un lungo periodo al Microcitemico, la bambina è stata ricoverata a Roma per quattro mesi. I funerali si sono svolti nella giornata di ieri, e la Pro Loco ha deciso di rinviare i festeggiamenti previsti in questi giorni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it