Con la sconfitta contro Milano, si è chiusa la carriera cestistica (e nella Dinamo Sassari) di Giacomo Devecchi e Massimo Chessa. Una chiusura che ha emozionato tifosi, colleghi e compagni di squadra.

Sui social, l’ex Dinamo Marco Spissu ha lasciato un piccolo ma grande pensiero per i suoi due ex compagni di squadra.

“Ho imparato ad ammirarvi quando ancora rompevo le balle tra una partita e l’altra, sempre disponibili e umili con tutti, ho avuto la fortuna di starci accanto per qualche anno e vivervi quotidianamente. Volevo solo dirvi Grazie per quello che mi avete trasmesso in campo e fuori. Siete delle persone speciali e sono orgoglioso di poter essere vostro amico! In bocca al lupo per la vostra nuova avventura! Vi voglio bene”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it