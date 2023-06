Ore di paura questo pomeriggio nel territorio di Macomer: la fitta pioggia ha creato un vero e proprio fiume d’acqua che ha invaso terreni e strade, e ha fatto cadere massi per strada.

In difficoltà pastori e agricoltori, con le pecore costrette a stare schiacciate ai lati della strada per non essere travolte via.

