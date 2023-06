Il ballottaggio ad Assemini non vede variazioni: il ricorso presentato dalla contendente Niside Muscas è stato rigettato. Dunque Mario Puddu e Diego Corrias potranno continuare la loro campagna elettorale.

Il ricorso potrà essere riproposto dopo l’esito definitivo del secondo turno di consultazioni. Secondo i magistrati amministrativi il verbale dell’ufficio elettorale del Comune di Assemini non può essere annullato per provvedere al riconteggio e alla rassegnazione delle schede.

La Muscas ha così commentato: “Purtroppo dobbiamo attendere l’elezione del sindaco per avere una risposta. Questa è l’indicazione del Tar. Non nascondo un pizzico di delusione per i circa 3 mila voti degli asseminesi che hanno scelto con convinzione il nostro progetto politico”.

E ribadisce il proprio no ad inciuci elettorali, senza mancare un invito al voto. “Andare a votare è un diritto ma anche un dovere. Ritengo sia necessario esprimersi affinché si possa eleggere democraticamente la persona che guiderà la nostra città”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it