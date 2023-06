Dopo l’allenamento alla Unipol Domus con la presenza dei tifosi, Claudio Ranieri si è presentato in sala stampa per la presenza di Cagliari-Bari. Una finale dei playoff che ha acceso l’umore dei tifosi, visto il sold out registrato nel giro di poche ore coi biglietti.

Sull’affetto dei tifosi. “Voglio ringraziare i nostri tifosi, possiamo farlo solo giocando con il cuore. Questo è un gruppo coeso, direi una grande famiglia, si aiutano l’uno con l’altro e mettono in pratica quello che io ho chiesto dal primo giorno”.

Le condizioni di Lapadula e Mancosu. “Lapadula sta bene, oggi lo preservo ancora ma giovedì ci sarà. Anche Mancosu sta bene, come tutti ha chance di giocare, in egual misura ai compagni”.

Le qualità del Bari. “Vedo un Bari compatto e quadrato. Sono in salute e sanno come giocare: Noi però stiamo bene. Hanno pochi punti deboli, mi auguro che i ragazzi riescano a trovarli, sta a loro fare il grosso del lavoro”.

