Arrestato a Cagliari in flagranza di reato un 32enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Da tempo gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile tenevano sotto controllo il giovane, che già stava scontando una pena ai domiciliari per spaccio di stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri i poliziotti hanno perquisito l’abitazione, trovando e sequestrando 20 grammi di eroina e 10 grammi di marijuana e hashish, in parte già confezionata, che il ragazzo avrebbe custodito all’interno di una bomboletta spray, appositamente preparata, con all’estremità un tappo a vite ricavato dal fondo e riposta insieme ad altri prodotti cosmetici, all’interno del bagno.

I Falchi della Mobile hanno anche rinvenuto e sequestrato circa 900 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Il 32enne è stata tratto in arresto per spaccio di droga e accompagnato presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta questa mattina, all’esito della quale il Gip ha convalidato l’arresto, senza disporre alcuna misura.

