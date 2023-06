L’intensa perturbazione arrivata dal Mediterraneo occidentale ha colpito la Sardegna da nord a sud per l’intera giornata di ieri.

Le zone più colpite sono state quella del Sulcis-Iglesiente con allagamenti a Fluminimaggiore a causa dell’esondazione di un affluente del Rio Mannu, e a Buggerru, dove un chiosco della spiaggia di Portixeddu è stato trascinato via dalla forza della piena ed è finito in mare.

In serata, poi, ci sono stati forti disagi anche in diverse strade di Iglesias.

Dopodiché la perturbazione si è spostata verso l‘alta Gallura. Qui son stati colpiti in particolare la località di Luras con una voragine che si è aperta in una strada in pieno centro, mentre a Tempio e Sant’Antionio si sono registrati importanti allagamenti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it