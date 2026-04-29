Meteo Sardegna, clima soleggiato dal sapore estivo per il ponte del 1° maggio

Il lungo weekend del 1° Maggio 2026 sarà caratterizzato da un dominio assoluto dell’alta pressione di matrice africana. L’espansione dell’anticiclone sul Mediterraneo occidentale garantirà stabilità atmosferica e un deciso aumento delle temperature, regalando alla Sardegna un anticipo d’estate.

Venerdì 1° Maggio: Giornata splendida su tutta l’isola. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso sin dal mattino, condizioni ottimali per lo svolgimento della processione di Sant’Efisio a Cagliari e nelle località costiere. Le temperature massime oscilleranno tra i 22°C e i 26°C, con i valori più alti nelle zone interne e pianeggianti.

Sabato 2 e Domenica 3 Maggio: Il bel tempo continuerà a dominare la scena. Saranno possibili solo lievi velature di passaggio, tipiche delle risalite di aria calda, che non comprometteranno il soleggiamento. Il clima resterà mite e tipicamente primaverile, perfetto per le escursioni e la vita all’aria aperta.

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