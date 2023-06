100mila presenze, 11 giorni di sport e musica con oltre 1500 studentesse e studenti in campo nelle 14 discipline sportive, oltre 30 artisti, 150 volontari, vera forza motrice del festival. Sono questi i numeri finali della nona edizione di “AteneiKa – Sport, Music & You”, il festival che si è svolto dal 1° all’11 giugno al CUS Cagliari, presso la Cittadella Sportiva “Sa Duchessa”.

Ricchissima la lineup degli artisti che hanno suonato sul palco del festival: da Lo Stato Sociale a Nesli, Meg, La Sad, Immanuel Casto e Romina Falconi, Big Mama, Speranza, Flaminio Maphia, Peter White, Ginevra, Praci, Luv!, One Hour Party, Enonomey, Music is My Boyfriend, Bluem, Cmqmartina, Samia, Mazulco, La Niña, Queen of Saba, 43.Nove.

Non sono mancati poi, gli artisti emergenti: The Shot, Giulia Leone, Marta Money, Karmaloupe, Taid, Murilletor, Qvinto M, Bra, Rafel e i dj Krevitz, Pinelli e Avocado.

Alle serate musicali si sono aggiunte due serate di calcio sul maxischermo: la finale di Champions tra Manchester City e Inter e la vittoriosa finale del Cagliari contro il Bari nei playoff di serie B.

La facoltà di Medicina e Chirurgia ha conquistato il Medagliere con 9 ori, 11 argenti e 8 medaglie di bronzo superando i vincitori della scorsa edizione, la facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche che si è piazzata al secondo posto (7 ori, 5 argenti, 4 bronzi).

Sul gradino più basso del podio, Ingegneria e Architettura (5 ori, 5 argenti, 6 bronzi). Quarto posto per la facoltà di Scienze (4 ori, 3 argenti, 3 bronzo); quinta Studi Umanistici (3 ori, 1 argento, 5 bronzo. Sesto posto per Biologia e Farmacia (1 oro, 1 argento, 1 bronzo).

Per dieci giorni, sui campi del CUS Cagliari, si sono sfidati oltre 1500 studentesse e studenti dell’Ateneo cagliaritano in 14 discipline sportive: Atletica, Badminton, Basket 3 vs 3, Calcio a 5, Calcio balilla, Calcio tennis, Dodgeball, E-sport – FIFA 23, Scacchi, Scherma, Tennis, Tennistavolo, Touchtennis e Volley.

Alle premiazioni finali, che si sono svolte domenica 11 giugno, hanno partecipato: il presidente del CUS Cagliari, Marco Meloni, i vicepresidenti Manuela Caddeo e Stefano Demontis, il segretario generale Ivan Scioni; il Prorettore vicario dell’Università di Cagliari con delega allo Sport, Gianni Fenu; il Presidente dell’ERSU, Cosimo Ghiani; Andrea Floris dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacoli e sport; il Coordinatore del corso di laurea di Relazioni Internazionali dell’Università di Cagliari, Christian Rossi; il Presidente della FITET Sardegna, Simone Carrucciu; il vicepresidente della Globefish Dodgeball Cagliari, Samuele Zucca e Mario Frau della MaraBadminton Academy.

“AteneiKa è un festival unico in Italia: una manifestazione ad ingresso gratuito con la musica di qualità, lo sport universitario e un grande spirito di comunità. Ci auguravamo questo successo e così è stato – afferma il presidente del CUS Cagliari, Marco Meloni – Poter offrire alle ragazze e ai ragazzi, ai cittadini di Cagliari e dell’hinterland, undici giorni di sport e musica ci mette, ancora una volta, al servizio della città. Ci piace poter vivere queste giornate in pieno spirito di condivisione, al centro del nostro impianto sportivo a “Sa Duchessa”: una piazza della cultura, dello spettacolo e dello sport. È sempre più importante la collaborazione tra il CUS e l’Ateneo cagliaritano che ci permetterà di migliorare le strutture della nostra Cittadella Sportiva per poter dare spazi più moderni e ancora più vicini alle richieste del pubblico”.

“L’entusiasmo con il quale la nostra comunità studentesca e la cittadinanza hanno accolto l’edizione 2023 di AteneiKa ci dimostrano quanto lo sport sia un momento di condivisione imprescindibile da qualsiasi attività educativa ed accademica» commenta il Prorettore vicario dell’Università di Cagliari con delega allo Sport, Gianni Fenu – I valori dello sport si fondano e si completano con quelli della cultura e del sapere accademico. Per questo la sinergia tra la nostra Università e il Centro Universitario Sportivo diventa un catalizzatore per le attività di disseminazione e di diffusione della cultura sul territorio. Comune obiettivo ora è guardare all’edizione 2024 che vorremmo vedesse coinvolti anche studenti e studentesse degli ultimi anni delle superiori per accoglierli nella nostra comunità e condividere, fin da subito, anche con loro l’importanza dell’istruzione superiore e dello sport”.

“Il decimo anno di AteneiKa è stato un successo – dichiara Alessio Correnti, Project Manager del festival – Anche quest’anno, abbiamo messo insieme la musica e lo sport, con l’obiettivo principale di fare aggregazione e inclusione, di stare insieme senza nessuna barriera all’ingresso. I numeri sono in linea con quelli dello scorso anno: abbiamo fatto diverse serate sold out e registrato duecento iscritti in più ai giochi universitari. Dal lato musicale, abbiamo cercato di fare il massimo per mantenere il festival gratuito, uno degli aspetti più importanti di AteneiKa, sul quale lavoriamo duramente ogni anno. Pochi festival come questo, in Italia, sono ad ingresso gratuito. Ci siamo riusciti grazie all’aiuto delle istituzioni, degli sponsor e dei partner”.

