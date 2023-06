Appello dei medici sardi al presidente della Regione Christian Solinas in merito al nuovo piano ospedali della Regione e alla paventata chiusura del Brotzu e dell’Oncologico, ipotizzata dal governatore e dall’assessore Doria.

«Ben venga il nuovo ospedale, ma nel frattempo si dia corso ai lavori per la piastra chirurgica del Brotzu in modo tale da permettere una migliore organizzazione degli interventi ed una contestuale riduzione delle liste d’attesa – si legge in una lettera aperta dei medici dell’Anaao-Assomed della Sardegna -. Lei, governatore, non è un professionista prestato alla politica ma è un professionista della politica e, più di noi, conosce i tempi delle amministrazioni per l’approvazione di un’opera pubblica, l’inizio dei lavori e la loro conclusione».

«Anche noi – proseguono i medici – pensiamo che Cagliari abbia bisogno di un ospedale moderno e con posti letto aggiuntivi, sempre più indispensabili dopo la chiusura dei reparti del Marino, il ridimensionamento delle medicine trasferite dal San Giovanni di Dio al Policlinico, la chiusura e/o la riorganizzazione di alcuni reparti del SS.Trinità e del Binaghi, oltre alla persistente carenza di posti letto di lungodegenza».

«Sapendo che per lei la sanità è bene primario e non comprimibile, caro governatore, possiamo solo pensare che le sue affermazioni siano state fraintese e rimaniamo in attesa (come tutti i sardi) di un suo chiarimento».

